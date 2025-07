Grazerin in Ungarn zu zwei Jahren Haft wegen Tierquälerei verurteilt

Wegen schwerer Tierquälerei ist am Mittwoch eine Grazerin von einem Gericht in der westungarischen Stadt Sárvár zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Sie verzichtete auf ihr Verhandlungsrecht, deshalb fand heute kein Prozess, sondern eine vorbereitende Sitzung statt. Die Österreicherin bekannte sich schuldig. Laut Gericht kann die verhängte Strafe frühestens nach Verbüßung der Hälfte auf Bewährung ausgesetzt werden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Zudem erhielt die Frau eine Geldstrafe von 7,5 Millionen Forint (187.758,17 Euro) und es wurde ein Verbot hinsichtlich Tierzucht, Tierhaltung und Tierhandel sowie der Ausübung öffentlicher Ämter für zwei Jahre ausgesprochen. Auch die Prozesskosten in der Höhe von 1,5 Millionen Forint (3.755,16 Euro) muss die Verurteilte zahlen. Der Frau, die seit Monaten in ungarischer Untersuchungshaft sitzt, wurde beschuldigt, auf ihren Grundstücken in den ungarischen Komitaten Vas und Győr-Moson-Sopron Hunderte von Tieren unter völlig unzureichenden Bedingungen gehalten zu haben.

Großes Leid und dauerhafte Schäden

Laut Urteil soll es sich um mehr als 300 betroffene Tiere - Schäferhunde zu Zuchtzwecken sowie Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel als Haus- und Nutztiere - gehandelt haben. Die Österreicherin habe die Tiere nicht ordnungsgemäß behandelt, ihre Pflichten zur Haltung und Pflege vernachlässigt. Die Tiere seien an Orten gehalten worden, die stark mit Fäkalien und Urin verunreinigt gewesen waren.