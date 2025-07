Rauschgift im Wert von 1,5 Millionen Euro in Wien sichergestellt

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS) haben am 5. Juni in zwei Wohnungen in der Neustiftgasse in Wien-Neubau sowie in der Gellertgasse in Wien-Favoriten Drogenmengen im geschätzten Straßenverkaufswert von rund 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht und festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.