Grazer wegen Terrorplänen zu weiteren zehn Jahren Haft verurteilt

Ein 24-jähriger Häftling der Justizanstalt Graz-Karlau, ein Wiener mit ägyptischen Wurzeln, ist am Montag im Grazer Straflandesgericht erneut wegen des Vorwurfs der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation verurteilt worden. Der Mann hat bereits eine 20 Jahre dauernde Haftstrafe wegen desselben Delikts zu verbüßen. Nun hat er noch einmal zehn Jahre ausgefasst.

Ein Justizwachebeamter hatte Pläne, die er mit einem Mithäftling besprochen hatte, belauscht. Der Beamte hatte im November 2024 zufällig durch ein offenes Fenster gehört, wie der Insasse zu einem anderen sagte: "Was meint ihr, wäre los, wenn 50 Bewaffnete, in der ganzen Stadt verteilt, loslegen würden, es gibt mehrere wie mich." Bezogen hatte er sich offenbar auch auf den Attentäter von Wien. Diesem hatte er Waffen organisiert, weshalb der 24-Jährige bereits zu einer Haftstrafe bis 2042 rechtskräftig verurteilt worden war. Bomben in Gebäuden Weiters soll der Beschuldigte gegenüber zwei weiteren Insassen ausgeführt haben, wie er Bomben in Gebäuden platzieren und selbst eine Weste mit Sprengsätzen tragen würde. Es würde Panik ausbrechen, die Stadt würde stillstehen.

Als ihm ein Mithäftling empfahl, er solle dabei doch eine schusssichere Weste tragen, entgegnete der Angeklagte, dass er lieber sterben wolle, als eingesperrt und gefoltert zu werden. "Im Spaß gesagt" Vor Gericht stritt er ab, dass es sich um echte Absichten gehandelt habe. Er habe manches im Spaß gesagt und anderes wiederum habe er auf das Attentat von Wien bezogen. Das Schöffengericht allerdings glaubte ihm nicht, sondern hielt den Justizwachebeamten für glaubwürdig. Dieser hatte im November direkt nach den gehörten Worten alles aufgeschrieben, was er gehört hatte.