Nach Crash mit Bim in Graz: 78-Jähriger starb

Ein 78-jähriger Fußgänger ist im Grazer Bezirk Lend mit einer Straßenbahn kollidiert und so schwer verletzt worden, dass er schließlich im Krankenhaus verstorben ist.

Bei dem Vorfall am 10. März leistete die Straßenbahnlenkerin umgehend gemeinsam mit weiteren Personen erste Hilfe. Der Pensionist wurde anschließend ins UKH Graz verbracht. Dort ist er nunmehr den Folgen der schweren Verletzungen erlegen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.