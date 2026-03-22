Steiermark

Nach Crash mit Bim in Graz: 78-Jähriger starb

Der 78-Jährige erlag im Unfallkrankenhaus den lebensgefährlichen Verletzungen.
22.03.2026, 10:30

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Ein 78-jähriger Fußgänger ist im Grazer Bezirk Lend mit einer Straßenbahn kollidiert und so schwer verletzt worden, dass er schließlich im Krankenhaus verstorben ist. 

Bei dem Vorfall am 10. März leistete die Straßenbahnlenkerin umgehend gemeinsam mit weiteren Personen erste Hilfe. Der Pensionist wurde anschließend ins UKH Graz verbracht. Dort ist er nunmehr den Folgen der schweren Verletzungen erlegen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

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Mit Tram zusammengestoßen

Der Unfall ereignete sich an einem Vormittag, als der Pensionist auf einem Gehsteig stadteinwärts unterwegs war. Als die parallel dazu fahrende Straßenbahn beinahe zur Gänze an ihm vorbeigefahren war, wollte dieser laut Zeugenaussagen die Fahrbahn betreten und stieß im Gehen mit der Tram zusammen. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt.

Steiermark
Agenturen, sta  | 

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