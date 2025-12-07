4 Verletzte bei Pkw-Frontalcrash, darunter 2 Monate altes Baby
Vier Menschen, darunter ein Säugling, sind Samstagabend bei einem Unfall in Graz verletzt worden. Laut Polizei prallte eine 36-jährige Pkw-Lenkerin im Kreuzungsbereich zur A2-Auffahrt Raaba frontal gegen einen Pkw, in dem ein 26-jähriger Grazer mit seiner Lebensgefährtin und Sohn (zwei Monate) saßen. Die 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen stationär im LKH Graz aufgenommen, die junge Familie, alle leicht verletzt, durfte nach ambulanter Versorgung wieder nach Hause.
An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Beide mussten abgeschleppt werden. 17 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bei der Zufahrt zum Unfallort gab es einen weiteren Unfall. Zwei Polizeiautos, die mit Blaulicht unterwegs waren, stießen zusammen. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt.
Kommentare