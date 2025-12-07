4 Verletzte bei Pkw-Frontalcrash, darunter 2 Monate altes Baby

Vier Menschen, darunter ein Säugling, sind Samstagabend bei einem Unfall in Graz verletzt worden. Laut Polizei prallte eine 36-jährige Pkw-Lenkerin im Kreuzungsbereich zur A2-Auffahrt Raaba frontal gegen einen Pkw, in dem ein 26-jähriger Grazer mit seiner Lebensgefährtin und Sohn (zwei Monate) saßen. Die 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen stationär im LKH Graz aufgenommen, die junge Familie, alle leicht verletzt, durfte nach ambulanter Versorgung wieder nach Hause.