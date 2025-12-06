Alkohol und Raserei: Steiermark meldet erschreckende Verkehrsdelikte

1.665 Lenkerinnen und Lenker sind am Freitagabend bei einem Schwerpunkteinsatz in der Steiermark kontrolliert worden.

Wie die Polizei berichtet, wurden 29 von ihnen alkoholisiert erwischt, zwei weitere hatten Suchtmittel konsumiert. Dazu kamen 662 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit und 173 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie das Kraftfahrgesetz. 224 Organmandate wurden ausgestellt und vier Sicherheitsleistungen eingehoben.