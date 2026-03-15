Graz: 47-Jährige attackierte Mieter ihrer Mutter mit Messer

Eine 47-Jährige hat am Samstag in Graz einen Mieter ihrer Mutter mit einem Küchenmesser angegriffen. Um in die Wohnung des 56-Jährigen in einem Mehrparteienhaus zu gelangen, trat sie eine gläserne Terrassentür ein. Dem Mann gelang jedoch die Flucht ins Freie. Er wurde nur leicht verletzt. Bei ihrer anschließenden Festnahme verletzte die Frau einen Polizisten am Hals, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag.

Die Mutter der 47-Jährigen und Vermieterin des Opfers alarmierte gegen 16.30 Uhr die Einsatzkräfte. Polizisten nahmen die Tatverdächtige, die den Mann auch mit dem Umbringen bedroht haben soll, kurz darauf in ihrer Wohnung fest. Nachdem sie Schnittverletzungen an ihrer Hand versorgt hatten, brachten sie die Grazerin zum Streifenwagen, wobei diese jedoch Widerstand leistete und einen Polizisten verletzte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Der Hintergrund der Messerattacke war am Sonntag noch Gegenstand der Ermittlungen.