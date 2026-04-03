Wahlkampf in Graz: KPÖ setzt auf bekannte Sujets

Der Wahlkampf nimmt in Graz an Fahrt auf. Am Freitag präsentierte die Bürgermeisterpartei KPÖ ihre neuen Plakate, deren Motive so neu nicht eigentlich sind: Bereits 2021 gingen die Kommunisten mit ähnlichen Sujets in die Gemeinderatswahlen.

"Dass wir die gleichen Sujets nach fünf Jahren noch einmal plakatieren, soll zeigen, dass wir auch nach der Wahl tun, was wir vor der Wahl gesagt haben", begründet Stadtchefin Elke Kahr. Gewählt wird am 28. Juni.