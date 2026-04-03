Steiermark

Wahlkampf in Graz: KPÖ setzt auf bekannte Sujets

KPÖ Graz präsentiert Wahlplakate mit Motiven, die die Partei bereits vor fünf Jahren in ähnlicher Form benutzt hat.
Elisabeth Holzer-Ottawa
03.04.2026, 12:23

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Bürgermeisterin Elke Kahr vor KPÖ-Plakat.

Der Wahlkampf nimmt in Graz an Fahrt auf. Am Freitag präsentierte die Bürgermeisterpartei KPÖ ihre neuen Plakate, deren Motive so neu nicht eigentlich sind: Bereits 2021 gingen die Kommunisten mit ähnlichen Sujets in die Gemeinderatswahlen.

"Dass wir die gleichen Sujets nach fünf Jahren noch einmal plakatieren, soll zeigen, dass wir auch nach der Wahl tun, was wir vor der Wahl gesagt haben", begründet Stadtchefin Elke Kahr. Gewählt wird am 28. Juni.

Eine Katze liegt vor dem Slogan "Wohnraum bezahlbar für alle" und dem KPÖ-Logo

Eines der drei KPÖ-Sujets, die nun affichiert werden

Bezahlbarer Wohnraum, Erhaltung von Grünflächen, Soziales: Die erste Welle der Plakate orientiert sich an den politischen Themen, die die Grazer Kommunisten überhaupt erst groß gemacht haben.

Bilanz auf Plakatständern

Eine Bilanz über die vergangene Amtsperiode liefert die Partei auch gleich mit: So seien 4.500 Familien mit Wohnungen versorgt worden, 420 neue Gemeindewohnungen übergeben sowie eine kostenlose Energieberatung eingerichtet.

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Diese "Zwischenbilanz", wie Kahr sie nennt, falle positiv aus: In "vielen kleinen und großen Schritten" seien Veränderungen erreicht worden. Auf den Plakaten ist sie selbst übrigens nicht zu sehen.

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