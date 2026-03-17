Hotel-Buchhalterin nach Veruntreuung in Graz festgenommen

Eine Buchhalterin in einer österreichischen Hotel- und Beherbergungskette soll fast zwei Jahre lang hohe Geldbeträge von ihrem Arbeitgeber veruntreut haben. Es geht um eine mittlere sechsstellige Euro-Summe, hieß es am Dienstag seitens der Polizei.

Die 47-Jährige wurde festgenommen. Sie gestand, das Geld von Firmen- auf Privatkonten umgeleitet zu haben. Sie wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Unrechtmäßige Transaktionen

Die Frau soll zwischen April 2024 und März 2026 ihre berufliche Position ausgenutzt und die unrechtmäßigen Transaktionen durchgeführt haben, wobei sie innerhalb der Buchhaltung alles so manipulierte, dass die Fehlbeträge lange Zeit nicht aufgefallen sind.