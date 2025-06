Nach Amoklauf in Graz: Motiv weiter offen, 2 Opfer aus Spital entlassen

In der vergangenen Woche ist einiges über die Tat und den Täter an die Öffentlichkeit gelangt. Nun berichten die Ermittler sowie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landespolizeidirektor Gerald Ortner, dem Leiter der Ermittlungsgruppe Michael Lohnegger sowie der Leiter des EKO Cobra Süd, Kurt Kornberger über die neuesten Erkenntnisse.

Genau eine Woche ist es her, dass ein 21-Jähriger einen Amoklauf im BORG Dreierschützengasse in Graz verübte. Zehn Opfer sind dabei ums Leben gekommen, der Täter hat sich anschließend selbst getötet.

Schon unmittelbar nach der Tat sei die Überwachung der Schulen angeordnet worden, ergänzt Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Die Intention sei gewesen, die Schulen wieder zu sicheren Orten der Bildung zu machen. In Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion und den Schulen sei auch das vorhandene Konzept, welche Schritte bei Amokläufen zu setzen seien, besprochen. Insgesamt 700 Einsatzstunden seien in diesem Bereich in der vergangenen Woche erbracht worden, sagt Ortner. "Diese Präventiven Maßnahmen werden fortgesetzt werden."

Zwei Phänomene

Im Zuge der Ermittlungen hätten sich aber auch folgende zwei Phänomene gezeigt:

Erstens: Allein in der vergangenen Woche sei die Polizei zu über 30 Einsätzen an Schulen in der Steiermark gerufen worden. Der Grund sei, dass "Trittbrettfahrer die aktuelle Situation ausnützen", sagt Ortner. Solche Bedrohungslagen sind von der Polizei ernst zu nehmen und würden immer Einsätze auslösen. "Das bindet nicht nur Kräfte, sondern verursacht auch Kosten", sagt Ortner. Ein genanntes Beispiel ist jenes von gestern, Montag in Guntramsdorf. Der 19-jährige Täter wurde festgenommen, die Kosten seien auch an ihn weitergegeben worden, so Ortner. Das ist kein "Lausbubendelikt", ergänzt auch der Innenminister. Über den Täter sei heute die U-Haft verhängt worden.

Zweitens zeige sich auf Social Media eine zunehmende Verherrlichung dieser "Schreckenstat" in Graz, sagt Ornter. "Das ist nicht nur moralisch abzulehnen, sondern stellt auch eine Straftat dar. All diese Taten werden erhoben." Sollten sich die Täter auf anderen Kontinenten befinden, sei die Verfolgung entsprechend schwierig, allerdings, so Ortner, hätten Ermittlungsbehörden aus der ganzen Welt ihre Unterstützung angeboten.