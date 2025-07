Cappuccino bis Bier: Wie stark schwanken Preise in den Lokalen?

Eines hebt Andrea Büdenbender, Marktforscherin bei der Arbeiterkammer Steiermark, hervor: In der Grazer Gastronomie sei nicht alles teurer geworden, jedenfalls, was die Getränke betrifft. Die Preise der gängigsten Erfrischungen seien in rund der Hälfte jener Lokale, die von der AK besucht wurden, im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen.

Über alle Wirts- und Kaffeehäuser gerechnet, liege die Preissteigerung zudem bei rund 3,4 Prozent, also in etwa der Inflationsrate.