Gasflasche explodiert im steirischen Gleisdorf: Passantin verletzt

Um Personen vor möglichen weiteren Explosionen zu schützen, wurde die Baustelle evakuiert und die Feuerwehr war mit fast 90 Kräften im Einsatz, um das Feuer am Dach zu löschen.

Beim Brand auf einem Baustellendach in Gleisdorf im oststeirischen Bezirk Weiz ist Dienstagabend eine Gasflasche explodiert. Eine Passantin wurde von der Druckwelle verletzt und auch umliegende Gebäude wurden beschädigt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Die Polizei wurde selbst durch den Lärm und die Druckwelle auf die Explosion kurz nach 18 Uhr aufmerksam. Weil der Dachstuhl der Baustelle in der Ludwig-Binder-Straße in Flammen war und dort noch weitere Gasflaschen gelagert waren, wurde die gesamte Straße sowie Teile der Weizer Straße gesperrt. Die Feuerwehr rückte mit zwölf Fahrzeugen an. Mit einer Polizei-Drohne wurde die Lage noch genauer beurteilt.

"Brand aus" nach einer Stunde

Nach gut einer Stunde gaben die Einsatzkräfte "Brand aus". Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache für das Feuer wird noch untersucht. Es dürfte jedenfalls Baumaterial am Dach in Flammen geraten sein. Wie hoch der Schaden ist, ließ sich noch nicht beurteilen. Mehrere Dachziegel von nahen Häusern wurden durch die Druckwelle hinuntergerissen. Die verletzte Passantin wurde ins LKH Weiz gebracht.