Forstarbeiter in Frohnleiten bei Unfall schwer verletzt

Ein 51-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien erlitt am Donnerstagmittag bei Waldarbeiten in Frohnleiten schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Waldgebiet Gschwendt, als der Mann mit Aufräumarbeiten nach einer Baumfällung beschäftigt war.

Baumstamm rutschte ab

Nach bisherigen Erkenntnissen bearbeitete der 51-Jährige bereits gefällte Bäume mit einer Motorsäge, als ein Baumstamm ins Rutschen geriet.