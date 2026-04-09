Forstarbeiter in Frohnleiten bei Unfall schwer verletzt
Ein 51-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien erlitt am Donnerstagmittag bei Waldarbeiten in Frohnleiten schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Waldgebiet Gschwendt, als der Mann mit Aufräumarbeiten nach einer Baumfällung beschäftigt war.
Baumstamm rutschte ab
Nach bisherigen Erkenntnissen bearbeitete der 51-Jährige bereits gefällte Bäume mit einer Motorsäge, als ein Baumstamm ins Rutschen geriet.
Der schwere Stamm klemmte den Unterschenkel des Arbeiters ein, wodurch dieser schwere Verletzungen erlitt. Seine Kollegen, die in der Nähe arbeiteten, wurden durch Hilfeschreie auf den Unfall aufmerksam und alarmierten umgehend die Rettungskräfte.
Rettungsaktion im Waldgelände
Die Einsatzkräfte führten eine aufwändige Rettung im unwegsamen Waldgelände durch. Nach der Befreiung wurde der schwer verletzte Forstarbeiter mit erheblichen Beinverletzungen ins Unfallkrankenhaus Graz transportiert. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.
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