Flucht durchs Fenster: 19-Jähriger nach Einbruchsserie festgenommen

Die Polizei nahm einen 19-jährigen Tatverdächtigen nach 20 Einbrüchen in Premstätten und einer dramatischen Flucht fest.
07.11.25, 10:16
Nach einer Serie von Einbrüchen im Gemeindegebiet von Premstätten konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Der junge Mann soll für insgesamt 20 Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein, die sich zwischen Anfang Oktober und Anfang November 2025 ereignet haben. Betroffen waren unter anderem ein Kindergarten, mehrere Sportvereine und Kellerabteile.

Als Polizeibeamte den Tatverdächtigen am 6. November, gegen 9:00 Uhr an seiner Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung festnehmen wollten, kam es zu einer dramatischen Szene: Der mutmaßliche Täter sprang aus einem Fenster und flüchtete zu Fuß. Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde zum Einsatz kamen. Die Maßnahmen führten schließlich zum Erfolg – der 19-Jährige konnte gefasst werden.

Geständnis und Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige soll in seiner Einvernahme die Taten gestanden haben. Nach Angaben der Polizei räumte er ein, für 20 Einbruchsdiebstähle verantwortlich zu sein.

Die Staatsanwaltschaft Graz hatte zuvor die Festnahme des jungen Mannes angeordnet. Nach seiner Festnahme wurde der 19-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wo die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Einbruchsserie fortgesetzt werden.

