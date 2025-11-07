Zum Tatort zurückgekehrt: Parfüm-Räuber in Liezen festgenommen

Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am 3. November wurden fünf rumänische Staatsbürger im Alter zwischen 21 und 28 Jahren festgenommen. Zwei der verdächtigen Personen betraten am 4. November erneut das Geschäft im Einkaufszentrum Liezen und wurden von Mitarbeiterinnen wiedererkannt - es folgte die Alarmierung der Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten sich die Verdächtigen nicht ausweisen, was zu weiteren Ermittlungen führte. Im Zuge dieser Nachforschungen wurden auch drei weitere mutmaßliche Komplizen ausgeforscht. Die Tatverdächtigen sollen insgesamt elf Ladendiebstähle in Liezen und Stainach innerhalb eines Monats begangen haben. Die Beschuldigten zeigten sich laut Polizei geständig.

Umfangreiches Diebesgut sichergestellt

Bei den Ermittlungen stellte die Polizei erhebliches Diebesgut sicher, darunter hochwertige Parfums, Körperpflegeartikel, Schuhe und Spirituosen. Zwei der Tatverdächtigen sollen gewerbsmäßig gehandelt haben und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Über die drei weiteren Verdächtigen wurde Schubhaft verhängt, sie befinden sich nun im Anhaltezentrum Vordernberg. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten dauern an.