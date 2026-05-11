Fahrerflucht nach Unfall: Zwei Verletzte am Grazer Opernring

Bei einem Verkehrsunfall am Opernring in Graz wurden am Samstagabend zwei junge Männer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Fahrer eines dunklen SUV .

Ein 22-jähriger Grazer war mit seinem 24-jährigen Sozius auf dem linken Fahrstreifen in westliche Richtung unterwegs. Auf Höhe "Am Eisernen Tor Nr. 7" soll ein dunkler SUV plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Mopedlenker stark abbremsen und nach links ausweichen. Dabei kam er zu Sturz und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sein Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des dunklen SUV soll ohne anzuhalten weitergefahren sein. Nähere Details zum Fahrzeug sind bislang nicht bekannt. Die Verkehrsinspektion Graz I hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug bzw. dessen Lenker geben können, sich unter der Telefonnummer 059/133/654110 zu melden.