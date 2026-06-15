Ermittlungen gegen Grazer Internist: Das ist über die Opfer bekannt

Im Fall des Grazer Internisten, gegen den wegen Missbrauchs und heimlichen Videoaufnahmen in der Ordination ermittelt wird, hat die Staatsanwaltschaft Graz am Montag auf APA-Nachfrage bekannt gegeben, dass zumindest eines der Opfer noch minderjährig war.

Ermittelt werde bereits seit Herbst 2025, nachdem ein Rechtshilfeersuchen der Schweizer Justizbehörden in Graz eingetroffen war. Der Beschuldigte, er ist über 60 Jahre alt, betreibe nämlich auch eine Praxis in der Schweiz.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter ausführte, sollen sämtliche sichergestellten Datenträger im Wesentlichen ausgewertet worden sein. Die Ermittlungen würden aber noch andauern. Auf dem gesichteten Material seien auch noch mehrere bisher nicht namentlich bekannte Opfer zu sehen. Eine genaue Zahl könne allerdings noch nicht festgemacht werden, sagte Sprecher Christian Kroschl am Montag. Dass der Internist, der offenbar seit 2012 heimlich Aufnahmen angefertigt haben soll, sogar mehrere Kameras, teilweise in Taschentücherboxen versteckt, in seiner Ordination positioniert hatte, bestätigte der Staatsanwalt nicht. Dies hatte die Kronen Zeitung am Montag berichtet.

Suche nach Namen von weiteren Opfern Offen bleiben auch weitere Umstände der mutmaßlichen Übergriffe. Diese würden vorerst seitens der Staatsanwaltschaft nicht kommuniziert. Der Fall war am Wochenende publik geworden: Der Grazer Internist soll Patientinnen jahrelang in seiner Privatordination sexuell missbraucht und heimlich nackt gefilmt haben. Der Mediziner soll die Frauen teilweise sogar sediert, sich auf einem Gynäkologenstuhl sexuell an ihnen vergangen und dies aufgenommen haben. Zahlreiche Fotos und Videos wurden offenbar sichergestellt.

Hilfe für Frauen, die Gewalt erleben In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen: Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555

online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at

(AÖF): online unter aoef.at Frauenhaus-Notruf: unter 057722

unter 057722 Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217

: 0800/700-217 Polizei-Notruf: 133 Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at