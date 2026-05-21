Drei Einbrecher sind am Mittwochabend in der Südsteiermark auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der 63-jährige Hausbesitzer hatte bemerkt, wie das Trio über die Hintertüre in sein Haus einbrechen wollte. Er alarmierte die Polizei per Notruf und verfolgte die fliehenden Männer zu Fuß.

Durch laufende Standortdurchgabe per Handy an die Polizei wurden die drei ungarischen Staatsangehörigen schließlich festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.