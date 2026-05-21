Hausbesitzer erwischte drei Einbrecher – verfolgte sie zu Fuß
Drei Einbrecher sind am Mittwochabend in der Südsteiermark auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der 63-jährige Hausbesitzer hatte bemerkt, wie das Trio über die Hintertüre in sein Haus einbrechen wollte. Er alarmierte die Polizei per Notruf und verfolgte die fliehenden Männer zu Fuß.
Durch laufende Standortdurchgabe per Handy an die Polizei wurden die drei ungarischen Staatsangehörigen schließlich festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.
Hausbesitzer hörte verdächtige Geräusche
Der Hausbesitzer aus Leibnitz hatte gegen 17.30 Uhr den Polizei-Notruf gewählt. Er schilderte, wie die Männer erst an seiner Haustüre geläutet hatten. Er öffnete jedoch nicht und hörte wenig später Einbruchsgeräusche im hinteren Bereich des Hauses. Als er nachsah, liefen die Unbekannten weg. Er folgte ihnen unauffällig und übermittelte laufend deren Position an die Polizei. Beamte nahmen die drei kurz darauf fest.
Es handelt es sich um drei ungarische Staatsbürger im Alter von 51, 52 und 53 Jahren, die laut Polizei bereits einschlägig vorbestraft sind. Bei ihnen wurde diverses Einbruchswerkzeug sichergestellt, darunter ein Geißfuß, Bolzenschneider, Glasschneider sowie weitere Werkzeuge und Handschuhe.
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