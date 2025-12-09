Christbaum-Preise: Das kostet der perfekte Weihnachtsbaum

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei der Wahl des perfekten Christbaums spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Größe, Wuchs, Tanne oder Fichte - und natürlich, der Preis. Die Preissteigerung gegenüber 2024 Die Marktforschung der Arbeiterkammer Steiermark hat bei 23 Anbietern - vom Baumarkt bis zur Landwirtschaft - nachgerechnet: Demnach stiegen die Weihnachtsbaumpreise im Handel um 7,3 Prozent (verglichen mit 2024), bei lokalen Christbaumhändlern dagegen um 4,6 Prozent.

Die Preisspannen sind je nach Verkäufer und Herkunft der Ware enorm, wie die Erhebung zeigt. Die billigste 1,5-Meter-Nordmanntanne kostet 15 Euro, die teuerste 52,50 Euro. Durchschmittlich beträgt der Preis rund 30 Euro.

kostet 15 Euro, die teuerste 52,50 Euro. Durchschmittlich beträgt der Preis rund 30 Euro. Der Preis für einen 2-Meter-Baum schwankt zwischen 20 und 70 Euro. Durchschnittlich kommt ein Baum also auf 44 Euro. Gleiche Größe, anderer Preis Die Preisunterschiede würden "mit Qualitätskriterien wie Dichte, Aussehen, Wuchs, Größe und Baumsorte begründet", beschreibt Marktforscherin Arjana Shabanhaxhaj. So könne ein dicht und schön gewachsener Ein-Meter-Baum bis zu 35 Euro kosten, ein größeres Exemplar von geringerer Qualität sei um das gleiche Geld zu haben. "Das zeigt, dass die Preise nach individuellen Bewertungsgrundlagen festgelegt werden."

Woher kommen die Christbäume? Die Konsumentenschützer der AK Steiermark haben auch nachgefragt, woher die angebotene Ware stammt. Von 23 Verkäufern hatten unter anderem. . . 3 Anbieter Bäume aus Dänemark und Polen

2 Anbieter Bäume aus Deutschland

16 Anbieter Bäume aus der Steiermark

je 1 Anbieter Bäume aus Niederösterreich und dem Burgenland

Wer auch das obligate Holzkreuz braucht, um den Christbaum aufzustellen, hat ebenfalls mit deutlichen Preisunterschieden zu rechnen: Die Kreuze kosten zwischen 3 und 20 Euro. Was heuer besonders beliebt ist Laut Landwirtschaftskammer Steiermark ist heuer der sogenannte "Etagenbaum" der Weihnachtshit: er ist schlank, mittelgroß und luftig. Der Trend löste den buschigen, dichten Christbaum ab, der die vergangenen Jahre dominierte, beschreibt Präsident Andreas Steinegger: Die Optik entstehe durch den etagenartigen Aufbau der Äste. "Dieser moderne Look wird als stilvoll und elegant empfunden."