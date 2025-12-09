Christbaum-Preise: Das kostet der perfekte Weihnachtsbaum
Zusammenfassung
- Die Preise für Christbäume sind im Handel um 7,3 Prozent und bei lokalen Händlern um 4,6 Prozent gegenüber 2024 gestiegen.
- Die Preisspannen für Christbäume variieren stark je nach Größe, Qualität und Herkunft – eine 1,5-Meter-Nordmanntanne kostet zwischen 15 und 52,50 Euro.
- Der aktuelle Trend geht zum schlanken, mittelgroßen "Etagenbaum", der als stilvoll und elegant gilt.
Bei der Wahl des perfekten Christbaums spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Größe, Wuchs, Tanne oder Fichte - und natürlich, der Preis.
Die Preissteigerung gegenüber 2024
Die Marktforschung der Arbeiterkammer Steiermark hat bei 23 Anbietern - vom Baumarkt bis zur Landwirtschaft - nachgerechnet: Demnach stiegen die Weihnachtsbaumpreise im Handel um 7,3 Prozent (verglichen mit 2024), bei lokalen Christbaumhändlern dagegen um 4,6 Prozent.
Die Preisspannen sind je nach Verkäufer und Herkunft der Ware enorm, wie die Erhebung zeigt.
- Die billigste 1,5-Meter-Nordmanntanne kostet 15 Euro, die teuerste 52,50 Euro. Durchschmittlich beträgt der Preis rund 30 Euro.
- Der Preis für einen 2-Meter-Baum schwankt zwischen 20 und 70 Euro. Durchschnittlich kommt ein Baum also auf 44 Euro.
Gleiche Größe, anderer Preis
Die Preisunterschiede würden "mit Qualitätskriterien wie Dichte, Aussehen, Wuchs, Größe und Baumsorte begründet", beschreibt Marktforscherin Arjana Shabanhaxhaj. So könne ein dicht und schön gewachsener Ein-Meter-Baum bis zu 35 Euro kosten, ein größeres Exemplar von geringerer Qualität sei um das gleiche Geld zu haben. "Das zeigt, dass die Preise nach individuellen Bewertungsgrundlagen festgelegt werden."
Die Konsumentenschützer der AK Steiermark haben auch nachgefragt, woher die angebotene Ware stammt. Von 23 Verkäufern hatten unter anderem. . .
- 3 Anbieter Bäume aus Dänemark und Polen
- 2 Anbieter Bäume aus Deutschland
- 16 Anbieter Bäume aus der Steiermark
- je 1 Anbieter Bäume aus Niederösterreich und dem Burgenland
Wer auch das obligate Holzkreuz braucht, um den Christbaum aufzustellen, hat ebenfalls mit deutlichen Preisunterschieden zu rechnen: Die Kreuze kosten zwischen 3 und 20 Euro.
Was heuer besonders beliebt ist
Laut Landwirtschaftskammer Steiermark ist heuer der sogenannte "Etagenbaum" der Weihnachtshit: er ist schlank, mittelgroß und luftig. Der Trend löste den buschigen, dichten Christbaum ab, der die vergangenen Jahre dominierte, beschreibt Präsident Andreas Steinegger: Die Optik entstehe durch den etagenartigen Aufbau der Äste. "Dieser moderne Look wird als stilvoll und elegant empfunden."
Der durchschnittliche Christbaum misst 1,6 bis 1,8 Meter; bis ein Bäumchen geschnitten wird, darf es 10 bis 14 Jahre wachsen.
Laut einer Erhebung der Landwirtschaftskammer werden in rund 400.000 steirischen Haushalten Weihnachtsbäume aufgestellt – österreichweit sind es 2,8 Millionen.
