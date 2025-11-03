Christbaumzauber in Graz: 150 Jahre alte Fichte für den Hauptplatz

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Vorbote des Advents ist angekommen: In der Nacht zum Montag wurde der Christbaum für den Hauptplatz in Graz geliefert und aufgestellt. Woher kommt die Fichte? Die rund 28 Meter hohe und etwa 150 Jahre alte Fichte stammt aus dem Forstbetrieb Carl Prinz von Croÿ – Forst St. Oswald am Fuße der Koralpe. Sie wurde von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens gespendet.

Bis zur Illumination am 29. November haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Holding Graz noch einiges zu tun: Der Christbaum wird mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln festlich geschmückt. Wann die Lichter leuchten Wiedie Holding Graz am Montag mitteilte, werden die Lichter von 29. November bis 26. Dezember täglich von 5.30 bis 8.00 Uhr sowie von 16 bis 23 Uhr eingeschaltet, am 24. Dezember leuchten sie sogar bis 2 Uhr früh.