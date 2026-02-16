Steiermark: Feuerwehr barg 3 Menschen nach Brand von Balkon
Überhitztes Fett auf einem Herd hat am Sonntag bei Graz zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus geführt.
Auf Balkon ausgeharrt
Eine Bewohnerin hatte den Qualm bemerkt und mit ihrem Ehemann die anderen Bewohner gewarnt und ins Freie gebracht. Drei mussten wegen des Qualms im Stiegenhaus auf einem Balkon ausharren und wurden von der Feuerwehr über eine Leiter gerettet.
Das Feuer wurde rasch gelöscht. Sieben Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt.
Sieben Menschen wurden ins Spital gebracht
Das Feuer war am Sonntag gegen Mittag in dem Mehrparteienhaus in Gratwein nördlich von Graz ausgebrochen. Die meisten Hausbewohner und auch jene eines angrenzenden Wohngebäudes konnten selbstständig ins Freie gelangen.
Sieben Personen aus vier verschiedenen Wohnungen wurden von der Rettung vorsorglich zur Untersuchung ins LKH Graz gebracht. Die Feuerwehren Judendorf, Gratwein und Eisbach sowie die Betriebsfeuerwehr Sappi führten die Bergungs- und Löscharbeiten durch, teilte die Polizei am Montag mit.
Kommentare