Steiermark: Feuerwehr barg 3 Menschen nach Brand von Balkon

Überhitztes Fett auf einem Herd hat am Sonntag bei Graz zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus geführt.

Auf Balkon ausgeharrt

Eine Bewohnerin hatte den Qualm bemerkt und mit ihrem Ehemann die anderen Bewohner gewarnt und ins Freie gebracht. Drei mussten wegen des Qualms im Stiegenhaus auf einem Balkon ausharren und wurden von der Feuerwehr über eine Leiter gerettet.