Tödlicher Brand in Knittelfeld: Toaster löste Feuer aus
Bei einem Wohnungsbrand in Knittelfeld kam am Sonntagmorgen ein 48-jähriger Mann ums Leben. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) Steiermark konnte die Brandursache nun geklärt werden. Das Feuer brach am 8. Februar 2026 gegen 6.00 Uhr früh in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses aus. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.
Reanimationsversuche blieben erfolglos
Feuerwehrkräfte mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen und fanden den Bewohner leblos am Wohnzimmerboden liegend vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 48-Jährigen feststellen. Der Mann hatte die Wohnung im ersten Stock alleine bewohnt.
Unachtsamkeit als Brandursache
Die Brandermittler des LKA Steiermark konnten den Brandherd in der Küchenzeile lokalisieren. Nach der Spurenlage wollte der Mann in den Nachtstunden eine Pizza zubereiten und schaltete dafür das Backrohr ein. Dabei wurde offenbar unbeabsichtigt auch das Ceranfeld auf höchste Stufe aktiviert. Ein darauf abgestellter Toaster aus Plastik begann zu rauchen und löste in der Folge das Feuer aus.
Ein Fremdverschulden wurde von den Ermittlern ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat den Leichnam nach einer kriminalpolizeilichen Leichenbeschau zur Bestattung freigegeben und die Angehörigen wurden über den Tod des Mannes informiert.
Kommentare