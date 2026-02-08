Tödlicher Brand in Knittelfeld: Toaster löste Feuer aus

Bei einem Wohnungsbrand in Knittelfeld kam am Sonntagmorgen ein 48-jähriger Mann ums Leben. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) Steiermark konnte die Brandursache nun geklärt werden. Das Feuer brach am 8. Februar 2026 gegen 6.00 Uhr früh in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses aus. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Feuerwehrkräfte mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen und fanden den Bewohner leblos am Wohnzimmerboden liegend vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 48-Jährigen feststellen. Der Mann hatte die Wohnung im ersten Stock alleine bewohnt.