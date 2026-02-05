Gefangen im Lift bei Blackout? Steiermark fordert neue Maßnahmen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Warum heute? Warum diese Themen?", fragt der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und nimmt die Antworten gleich vorweg: "Als Industrieland sind Sicherheit und Blackout-Vorsorge eine ganz besondere Herausforderung, für Unternehmen sogar standortentscheidend." Sicherheitsgipfel über Blackout und Extremismus Mehrere Stunden lang dauerte am Donnerstag ein Sicherheitsgipfel mit Vertretern von Politik, Blaulichtorganisationen, Bundesheer und Landesverwaltung. Zwei Themen beherrschten die Tagung: Blackout und Extremismus.

Fazit nach dem Gipfel: Die Steiermark sei "gut aufgestellt", berichtet Kunasek. Am Beispiel der Stromversorgung zeige sich, dass das Bundesland "Europameister, wenn nicht gar Weltspitze sei": Auf ein Jahr hochgerechnet betrage der durchschnittliche Ausfall der Stromnetze nur 20 bis 30 Minuten. Keine Anschlagspläne wie in Berlin bekannt Doch ein Blackout wie in Berlin Anfang Jänner, verursacht durch einen Anschlag bekennender Linksextremisten, ist eine andere Liga. Landespolizeidirektor Gerold Ortner versichert, dass derzeit keinerlei Kenntnis über ähnlich motivierte Anschlägspläne für die Steiermark bestehe. Die Extremismusszene - islamstisch, rechtsextrem oder linksextrem - stehe unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Doch wäre die Steiermark für einen solch großflächigen Stromausfall gerüstet? Ja, beteuern die Experten. Bereits 2019 wurde der erste Leitfaden über Blackout-Vorsorge erstellt, 2024 folgte ein Plan mit 111 konkreten Maßnahmen. Vom Pflegeheim bis zum Straßentunnel Seither wurde weiter an Verbesserungen gearbeitet, beschreibt Harald Eitner, Leiter der Katastrophenschutz-Abteilung. So wurde sichergestellt, dass Pflegeheime eine Zeit lang mit Notstrom versorgt werden können, dass erspare deren Evaukierung. Steirische Ideen seien auch vom Nationalrat aufgegriffen worden, wenn es etwa um die Notstrom-Versorgung von Straßentunnels geht; hier sei derzeit ein Gesetz in Begutachtung.