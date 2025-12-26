Betrunkener Snowboarder auf Planai fuchtelte mit Messer

Alpine Einsatzkräfte haben am frühen Donnerstagabend in Schladming (Bezirk Liezen) einen betrunkenen Snowboarder gerettet. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war auf der Skipiste nahe dem Gipfel der Planai eingeschlafen, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen 17.15 Uhr und damit bereits nach Ende des Liftbetriebs waren Einsatzkräfte der Pistenrettung im oberen Bereich der „Herren-WM-Strecke“ auf den offensichtlich stark betrunkenen jungen Mann aufmerksam geworden.

Der 18-Jährige dürfte ein nahe gelegenes Après-Ski-Lokal kurz zuvor zu Fuß und ohne sein Snowboard verlassen haben. Auf dem Weg ins Tal verlor er laut Polizei offenbar die Orientierung und schlief auf der Skipiste ein. Als alpine Rettungskräfte den Betrunkenen auf einen Motorschlitten heben wollten, fuchtelte der junge Steirer jedoch plötzlich und sichtlich orientierungslos mit einem geöffneten Klappmesser umher. Unmittelbar bedroht soll er seine Helfer dabei nicht haben. Jedoch alarmierten Pistenretter vorsorglich zur Unterstützung die Polizei. Nachdem Einsatzkräfte dem 18-Jährigen das Messer abgenommen hatten, transportierten sie ihn mit dem Motorschlitten sicher ins Tal.