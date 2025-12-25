Mann (54) beim Schneeräumen tödlich verunglückt

Beim Schneeräumen ist am Christtag in der Früh ein 54-jähriger Gemeindebediensteter in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) tödlich verunglückt. Er stürzte nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark mit einem "Citymaster" genannten Fahrzeug etwa 40 Meter über eine Böschung ab.

Für den Mann gab es keine Hilfe mehr. Arbeitskollegen und Angehörige des Opfers wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.