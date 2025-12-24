Kerze löste Brand in Einfamilienhaus bei Graz aus

Eine Kerze hat nach Polizeiangaben den Brand eines Einfamilienhauses in St. Marein bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) ausgelöst, bei dem in der Nacht auf Dienstag eine 76-Jährige verletzt wurde. Das Objekt wurde ein Raub der Flammen. Etwa 120 Feuerwehrleute waren im Löscheinsatz.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Brand im Bereich eines Esstisches seinen Ausgang genommen, wo auch eine Kerze gestanden war. Hinweise auf eine andere mögliche Ursache ergaben sich der Polizei zufolge nicht. Die 76-jährige Bewohnerin wurde ins LKH Graz eingeliefert.