Betagte Grazerin beim Fotografieren versehentlich vor Tram gestoßen

Eine Frau hat am Dienstag beim Fotografieren vor der Grazer Oper versehentlich eine Pensionistin mit ihrem Rucksack gestoßen, die 89-Jährige war dadurch vor eine Straßenbahngarnitur gestürzt.

Die alte Dame wurde dabei am rechten Unterschenkel verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Die 51-jährige Fotografin hat laut Polizei nicht vorsätzlich gehandelt und leistete der Verletzten sofort Erste Hilfe. Die Pensionistin wurde ins LKH Graz gebracht.