Autotaferl "BA" feiert Comeback in vier Ausseer Gemeinden

Diese Beharrlichkeit bringt den Kfz-Besitzern in vier Ausseer Gemeinden nämlich ihren liebsten Schmuck an Auto, Moped oder Motorrad wieder - das "BA"-Taferl .

Wofür ist das Ausseerland bekannt? Für Berge und Seen, für das jährliche Narzissenfest natürlich und ja, auch für ein gerüttelt Maß an Beharrlichkeit seiner Bewohnerinnen und Bewohner.

Mit Juli 2012 wurde die Ausgabe dieser Kennzeichen nämlich gestoppt, die Ausseer mussten sich mit "LI" für den Bezirk Liezen abfinden.

Damals wurde die Expositur der Bezirkshauptmannschaft Liezen in Bad Aussee im Zuge der Bezirks- und Gemeindestrukturreformen aufgelassen, damit fiel das "BA" weg. Gleiches galt auch für die Expositur in Gröbming, doch das Aus von "GB" am Taferl schlug nicht so große Wellen wie eben jenes von "BA".