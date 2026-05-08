Fahrt mit Auto des Vaters endet für 14-Jährige im Spital

Ein 14-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag unerlaubt den Firmenwagen seines Vaters in Betrieb genommen und einen Verkehrsunfall verursacht. Der Jugendliche fuhr im Stadtgebiet von Knittelfeld (Bezirk Murtal) gegen einen Betonblock.

Er und sein gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes brachte die beiden ins LKH Judenburg.

Gegen Betonsockel

Der Bursch hatte gegen 21.45 Uhr den Fahrzeugschlüssel des Firmenwagens seines Vaters an sich genommen. Gemeinsam mit einem 14-jährigen Freund fuhren die beiden dann im Stadtgebiet von Knittelfeld umher. Gegen 22.10 Uhr wollte der Jugendliche auf der Kärntner Straße stadtauswärts wenden.

Dabei stieß er gegen einen Betonsockel, der auf einer Grünfläche zwischen dem Gehweg und den Parkplätzen installiert ist. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die vordere Stoßstange abgerissen und die Airbags lösten aus.