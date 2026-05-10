Auto fährt in der Steiermark ungebremst in Baustelle

Um kurz vor 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte im Bezirk Weiz am Sonntag alarmiert: Ein Pkw war aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und auf der B64 im Bereich Baustelle Wollsdorf ungebremst in die dortige Baustellenabsicherung gekracht.

Damit nicht genug, das Auto prallte anschließend frontal in eine Brückenbaustelle. Durch den schweren Aufprall wurden beide Insassen verletzt, die Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Kühwiesen Warum das Auto von der Straße abkam, steht derzeit noch nicht fest.

Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt Noch bevor die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, eilten Ersthelfer herbei, zogen die eingeschlossene Beifahrerin aus dem Fahrzeug und leisteten erste Hilfe. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin wurde lebensbedrohlich verletzt und musste notärztlich versorgt werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde auch ein Notarzthubschrauber angefordert.