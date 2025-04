Angeblicher Einbruch und Schüsse in der Steiermark geben Polizei Rätsel auf

Ein 42-Jähriger hatte gegen 22.30 Uhr einen Notruf abgesetzt, weil er zuvor zwei Männer in seinem Haus gestellt habe. Laut seinen Angaben kam es dabei zu einer Rangelei, woraufhin er in Notwehr auf einen der Einbrecher geschossen habe.

Ein als Einbruch gemeldeter Vorfall in Wagna im Bezirk Leibnitz am späten Montagabend beschäftigt derzeit die steirische Polizei.

Von den beiden Männern fehlt seither jedoch jede Spur, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstagabend. Nach Eintreffen der Polizei am Einsatzort stießen die Beamtinnen und Beamte auf den am Hals und an der Hand verletzten 42-jährigen alleinigen Besitzer sowie Bewohner des Hauses.

Patronenhülse am Tatort gefunden

Er schilderte der Polizei, dass er einen der beiden mutmaßlichen Eindringlinge im Bauch getroffen habe. Das Duo sei daraufhin mit gegenseitiger Unterstützung geflüchtet.