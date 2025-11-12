Grazer Amoklauf: Gefälschte Briefe verunsichern Hinterbliebene

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Graz laufen Erhebungen in einer sensiblen Causa: Familien, deren Kinder bei dem Amoklauf in einer Grazer Schule erschossen wurden, erhielten vermeintlich Briefe, die von "Fehlern bei der Obduktion" der Todesopfer sowie "Vertuschung" berichten. Als Absender scheint die Med Uni Graz auf, deren Gerichtsmedizin die Obduktionen im Juni durchführte. Allerdings: Diese Schreiben sind gefälscht.

Die Grazer Rechtsanwältin Karin Prutsch-Lang hatte ein solches Schreiben ebenfalls in der Post, da sie sieben Opferfamilien vertritt, wie die Kronenzeitung am Mittwoch berichtete. "Das ist äußerst verwerflich" Die Juristin geht demnach von einem "Insider" aus, da in dem Brief auch Details der Obduktionsergebnisse - etwa über Schusskanäle - genannt werden. Und: Der Täter, der hinter den Fälschungen steckt, kam offensichtlich an die Privatadressen der Familien, die ihre Kinder bei dem Amoklauf verloren haben.