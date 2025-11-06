Nach Amoklauf: Die meisten Schüler verzichteten auf mündliche Matura

Nur drei von insgesamt 87 Maturantinnen und Maturanten des im Juni von einem Amoklauf betroffenen BORG Dreierschützengasse in Graz haben die mündliche Matura abgelegt.

Eine Gesetzesnovelle des Nationalrats hatte es den Schülerinnen und Schülern aufgrund der Ausnahmesituation ermöglicht, auf die mündliche Matura zu verzichten.

Für ihre Reife-Beurteilung konnte lediglich die schon vor dem Amoklauf abgelegte schriftliche Matura herangezogen werden.

Mündliche Prüfung in Englisch

Die Bildungsdirektion Steiermark bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht des Standard, wonach von 81 zum Haupttermin zugelassenen Maturanten nur zwei Schülerinnen in Englisch eine mündliche Prüfung abgelegt haben. Zusätzlich hat eine Maturantin noch Anfang Oktober eine mündliche Matura in Englisch abgelegt. Von den sechs im Herbst zugelassenen Maturanten hat niemand eine mündliche Prüfung gemacht.