Amoklauf in Graz: Eltern der Opfer wollen den Staat klagen

Neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin wurden am 10. Juni in Graz erschossen: Der schlimmste Amoklauf der Zweiten Republik erschütterte ganz Österreich.

Der Täter, ein ehemaliger Schüler, beging Suizid: Die Waffen, mit denen er in die Schule stürmte, besaß er legal.

Nicht tauglich fürs Heer

Das ist der Anknüpfungspunkt für die Grazer Rechtsanwältin Karin Prutsch-Lang, eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich einzubringen: Der 21-Jährige fiel nämlich beim psychologischen Test des Bundesheeres durch - dort wurden "manifeste psychische Auffälligkeiten" attestiert. So manifest, dass er als untauglich für den Dienst mit der Waffe eingestuft wurde.

Doch dieses Gutachten wurde - aus Datenschutzgründen - nicht an die zivilen Behörden weitergegeben. Und so kam der 21-Jährige zu einer Waffenbesitzkarte, ausgestellt von der für seinen Wohnsitz zuständigen Bezirkshauptmannschaft in der Steiermark. Ganz legal, nachdem der Mann einen psychologischen Multiple-Choice-Test gemacht hatte.