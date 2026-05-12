Amoklauf Graz: Täter hatte "keine Mitwisser oder Helfer"

Obwohl der Attentäter - ein 21-Jähriger aus Graz-Umgebung - nicht mehr am Leben war, hatte die Staatsanwaltschaft Graz nach seinem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse Ermittlungen aufgenommen. Dabei ging es darum, herauszufinden, ob es im Hintergrund Mitwisser oder gar Mittäter durch Anstiftung gegeben hatte. Ermittlungen eingestellt Elf Monate danach steht fest: Es gab keine. Der Mann, der zehn Menschen tötete und Suizid beging, war ein Einzeltäter. Die Ermittlungen wurden somit eingestellt, das gab die Staatsanwaltschaft am Dienstag bekannt.

"Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Personen, die den Attentäter zu den Taten bestimmt oder sonst zu deren Ausführung beigetragen hätten", teilte die Grazer Behörde mit. "Das Verfahren gegen unbekannte Täter wurde daher eingestellt." Motiv: Glorifizierung von "School Shootings" Auch über das Motiv des Täters ist sich die Justiz sicher: Der 21-Jährige habe die Tat "detailliert geplant und vorbereitet". Er habe sich längere Zeit davor mit sogenannten "School Shootings" befasst, also Amokläufen an Schulen, und offenbar begonnen, "die Täter solcher Attentate zu glorifizieren", betonte die Staatsanwaltschaft.