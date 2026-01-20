Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Gegen den Akademikerball am Samstag (24. Jänner) in Graz kommt es zu einer Demonstration: Das kündigte die "Offensive gegen Rechts" Dienstagabend an. Der Protest soll um 16 Uhr am Mariahilferplatz starten.

Der Akademikerball im Grazer Congress sei "kein harmloses Tanzvergnügen", begründet die Organsiation: Seit Jahrzehnten diene er "als Vernetzungsraum für deutschnationale und rechtsextreme Burschenschaften." Demo auch gegen FPÖ-ÖVP-Landesregierung Dem wolle man sich entgegen stellen, hieß es seitens der "Offensive gegen Rechts". Das Bündnis nimmt aber auch die Landespolitik mit in die Kritik: Der Protest richte sich nicht nur gegen den Ball, sondern sei auch als "erste große Demonstration gegen Blau-Schwarz in diesem Jahr" gedacht.

2025 wurde ebenfalls gegen den Akademikerball demonstriert, nicht ohne rechtliche Folgen: So standen erst vor Kurzem sieben Teilnehmer der Demo in Graz vor Gericht. Prozess nach Sturz eines Besuchers Die Angeklagten sollen einem Grazer, der mit seiner Frau vom Ball nachhause ging, die Burschenschafter-Kappe vom Kopf gerissen haben - dabei stürzte der Mann jedoch derart, dass er sich schwer verletzte. Der Prozess wird im April fortgesetzt. Die "Offensive gegen Rechts" sieht darin jedoch einen "Fall, der exemplarisch für eine Politik steht, die Härte nach unten demonstriert und Repression zur Normalität macht", wie sie am Dienstag mitteilte.