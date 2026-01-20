Glatte Fahrbahn: 7 Autos in Unfall auf A2 verwickelt

Eine Serie von Verkehrsunfällen ereignete sich am frühen Dienstagabend auf der Südautobahn (A2) bei Schäffern (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Insgesamt sieben Fahrzeuge waren in die Karambolage verwickelt, die durch winterliche Straßenverhältnisse ausgelöst wurde, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Wien für knapp 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Das führte zu einem Rückstau von etwa fünf Kilometern.

Ausgelöst wurde die Unfallserie gegen 17.30 Uhr, als ein 21-jähriger Pkw-Lenker auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er prallte gegen das Auto vor ihm, gelenkt von einem 59-Jährigen. Beide konnten noch auf dem Pannenstreifen anhalten. Mehrere Pkw kamen ins Schleudern Eine Autofahrerin (34) hielt ebenfalls am Pannenstreifen an, um Hilfe zu leisten. Doch kurz darauf geriet ein 25-Jähriger ins Schleudern, streifte den Pkw der Ersthelferin und kam quer über dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand. Drei weitere Lenker konnten nicht mehr auseichen, es kam zur Kollision.