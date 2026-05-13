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Steiermark

68-Jährige starb nach Unfall mit Tram in Graz

Die Frau war von der Tram zu Boden gerissen worden.
13.05.2026, 09:54

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Kleintransporter prallte auf Tiroler A12 gegen Mähanhänger.

Eine 68-Jährige ist rund drei Wochen nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Graz ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Hand der Frau war am 10. April in der Annenstraße von einer Tram der Linie 1 bei der Haltestelle Roseggerhaus an der Tür eingeklemmt worden.

Betagte Grazerin beim Fotografieren versehentlich vor Tram gestoßen

Als die Bim losfuhr, riss sie die Fußgängerin zu Boden. Ein Fahrgast löste die Notbremse aus, aber die Grazerin erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb die Frau vergangene Woche.

Steiermark Graz
Agenturen  | 

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