Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
68-Jährige starb nach Unfall mit Tram in Graz
Die Frau war von der Tram zu Boden gerissen worden.
Eine 68-Jährige ist rund drei Wochen nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Graz ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Hand der Frau war am 10. April in der Annenstraße von einer Tram der Linie 1 bei der Haltestelle Roseggerhaus an der Tür eingeklemmt worden.
Als die Bim losfuhr, riss sie die Fußgängerin zu Boden. Ein Fahrgast löste die Notbremse aus, aber die Grazerin erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb die Frau vergangene Woche.
Kommentare