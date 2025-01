60-Jähriger wurde nach Akademikerball in Graz angegriffen

Am nahen Andreas-Hofer-Platz soll er von hinten niedergeschlagen worden sein. Drei Frauen sollen - ohne zu helfen - die Szenerie beobachtet haben. Alle fünf liefen anschließend davon, hieß es am Montag seitens der Polizei. Das Opfer wurde ins LKH Graz gebracht.

Der Ballgast aus dem Bezirk Liezen hatte den 70. Akademikerball im Grazer Congress besucht, gegen den es schon am Abend eine Demonstration mit knapp 1.000 - laut Organisatoren sogar rund 2.000 - Teilnehmern, gegeben hatte. Der 60-Jährige und seine Frau waren am Heimweg, als der Mann attackiert wurde. Er erlitt Verletzungen am Oberkörper. Ob diese von Schlägen, Tritten oder vom Sturz herrühren, müsse noch ermittelt werden, so die Polizei.

Tochter rief die Rettung

Die Angreifer liefen ebenso wie die drei Zeuginnen davon. Ob diese als Mittäterinnen gelten könnten oder bloß zufällig den Vorfall beobachtet haben, ist noch nicht klar. Die Ehefrau des Verletzten rief nach dem Angriff ihre Tochter an. Diese eilte zum Andreas-Hofer-Platz und verständigte dann von dort die Rettung. Ein Passant, der am Heimweg von der Arbeit war, rief auf Wunsch der Familie die Polizei.