25-jähriger Steirer prallte frontal gegen Lkw und wurde getötet

Ein junger steirischer Pkw-Lenker ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der B74 im Südwesten des Landes getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Der 25-Jährige aus dem weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in einen slowenischen Lkw geprallt.

Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen. Der 25-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit

Der Unfall passierte bei St. Peter im Sulmtal, als der junge Mann vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn der Sulmtal Bundesstraße geriet. Der Lkw-Lenker aus Slowenien versuchte noch auszuweichen, konnte die Frontalkollision aber nicht mehr verhindern.