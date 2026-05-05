16-Jährige kehrte nach Spaziergang nicht zurück: Große Suche in der Steiermark

Gegen 18 Uhr telefonierte die 16-Jährige, die alleine unterwegs war, letztmalig mit ihrer Mutter und kündigte ihre Heimkehr an. Seither fehlt von der als zuverlässig geltenden Jugendlichen jede Spur und auch ihr Mobiltelefon ist ausgeschaltet.

Die Mutter brachte ihre Tochter am Sonntag gegen 13.30 Uhr zum Schotterparkplatz am Kirchberg in Judendorf-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, von wo aus die Jugendliche eine ihrer regelmäßigen Wanderungen startete.

Unmittelbar nach der Vermisstenanzeige wurden noch am Sonntagabend erste Suchflüge mit Drohnen durchgeführt. Am Montag wurde die Suche auf eine großangelegte Aktion ausgeweitet. Dabei durchkämmten zahlreiche Kräfte das steile Gelände zu Fuß, mit geländegängigen Fahrzeugen sowie aus der Luft.

Suche mit Hubschraubern & Hunden

An dem Einsatz beteiligten sich neben mehreren Polizeistreifen und der Alpinpolizei auch zwei Polizeihubschrauber sowie Diensthunde und ein Mantrailing-Hund. Unterstützt wurden sie von den Freiwilligen Feuerwehren Judendorf, Rein und Voitsberg, der Berufsfeuerwehr Graz, der Bergrettung Graz und Übelbach sowie der Rettungshundebrigade mit 20 Suchhunden.

Bislang verliefen die Maßnahmen ohne Erfolg. Die Ermittlungen zum Aufenthalt der Jugendlichen dauern an. Die Polizeiinspektion Gratwein führt Erhebungen im Umfeld der 16-Jährigen durch.