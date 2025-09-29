Feldhase eingesaugt: Urlaubsflieger musste nach Salzburg zurückkehren

So haben sich die Urlauber ihre Reise auf die griechische Insel Kos wohl nicht vorgestellt: Eine Maschine hatte am 24. September vom Salzburger Flughafen abgehoben , musste dann aber umkehren. In einem Triebwerk war ein Feldhase eingesaugt worden, berichtet der ORF Salzburg.

Das betroffene Triebwerk habe durch die Kollision mit dem mehrere Kilogramm schweren Tier eine leichte Beschädigung an zwei Schaufelblättern des Turbinenverdichters davongetragen. Dadurch seien Vibrationen entstanden.

Zu diesem Zeitpunkt sei es allerdings bereits zu spät gewesen, den Startlauf abzubrechen - aus Sicherheitsgründen. Auf der üblichen Strecke flogen die beiden Piloten über das Innviertel zu einem Navigationspunkt.

Über dem sogenannten Drehfunkfeuer bei St. Pantaleon im Bezirk Braunau sollen die Piloten die Triebwerke laut Medienbericht überprüft haben und dann ohne weitere Zwischenfälle zurück zum Salzburger Flughafen geflogen.