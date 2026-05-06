Zwei Suchtmittellenker an einem Tag gestoppt
Zusammenfassung
- Salzburger Polizei stoppte am 5. Mai zwei mutmaßlich unter Suchtmitteleinfluss stehende Autofahrer in Salzburg-Lehen und Eugendorf.
- Beiden Fahrern wurde nach ärztlicher Untersuchung die Fahruntauglichkeit attestiert und der Führerschein vorläufig abgenommen.
- Die Maßnahmen sind Teil der laufenden Verkehrssicherheitskontrollen der Polizei.
Die Salzburger Polizei zog am 5. Mai gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter Suchtmitteleinfluss standen. In beiden Fällen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Kontrollen fanden in Salzburg-Lehen und Eugendorf statt und sind Teil der laufenden Verkehrssicherheitsmaßnahmen der Polizei.
Auffälliges Verhalten trotz negativem Alkotest
Am frühen Nachmittag des 5. Mai kontrollierten Beamte einen 28-jährigen Pkw-Lenker in Salzburg-Lehen. Obwohl der Alkotest negativ verlief, bemerkten die Polizisten Symptome einer möglichen Beeinträchtigung. Der Mann wurde daraufhin einem Amtsarzt vorgeführt, der eine mutmaßliche Suchtmittelbeeinträchtigung sowie Fahruntauglichkeit feststellte. Dem Salzburger wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Cannabis-Verdacht bei Verkehrskontrolle
Nur wenige Stunden später, am Nachmittag desselben Tages, wurde in Eugendorf ein weiterer Fall registriert. Bei einem 20-jährigen Flachgauer wurden ebenfalls Anzeichen einer Beeinträchtigung wahrgenommen. Ein durchgeführter Suchtmitteltest reagierte positiv auf Cannabis. Die anschließende ärztliche Untersuchung führte zur Annahme einer Fahruntauglichkeit. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein vorläufig eingezogen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei setzt ihre Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit fort.
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