Zwei Suchtmittellenker an einem Tag gestoppt

Die Salzburger Polizei zog am 5. Mai gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter Suchtmitteleinfluss standen. In beiden Fällen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Kontrollen fanden in Salzburg-Lehen und Eugendorf statt und sind Teil der laufenden Verkehrssicherheitsmaßnahmen der Polizei.

Auffälliges Verhalten trotz negativem Alkotest

Am frühen Nachmittag des 5. Mai kontrollierten Beamte einen 28-jährigen Pkw-Lenker in Salzburg-Lehen. Obwohl der Alkotest negativ verlief, bemerkten die Polizisten Symptome einer möglichen Beeinträchtigung. Der Mann wurde daraufhin einem Amtsarzt vorgeführt, der eine mutmaßliche Suchtmittelbeeinträchtigung sowie Fahruntauglichkeit feststellte. Dem Salzburger wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.