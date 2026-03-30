Zeugen gesucht: Mann stürzte in Salzburg von Balkon

Nach einem tödlichen Sturz eines Mannes von einem Balkon im siebenten Stock eines Hauses in der Stadt Salzburg am 16. März ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Gesucht werden Zeugen , die zu der nächtlichen Feier in der Wohnung Angaben machen können.

„Grundsätzlich gehen wir von einem Unfall- oder Suizidgeschehen aus. Um alles restlos aufzuklären, wurde ein Zeugenaufruf unter den Bewohnern und Bewohnerinnen des Hauses gestartet“, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Der Mann sei gegen Mitternacht von dem Balkon gestürzt, bestätigte Wolfgruber am Montag gegenüber der APA einen aktuellen Bericht des ORF Salzburg.

Gewalttat nicht ausgeschlossen

Mehrere Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung des Mehrparteienhauses in der Fanny-von-Lehnert-Straße auf, offenbar soll dort laut gefeiert worden sein. Mutmaßlich sei es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Während der Feier hätten sich Personen nicht nur in der Wohnung, sondern auch auf dem Balkon aufgehalten.