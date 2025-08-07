Mehrere Schafe gerissen: Wolf im Salzburger Pinzgau erlegt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei Maria Alm im Salzburger Pinzgau ist Donnerstagfrüh ein Wolf erlegt worden. In dem Gebiet waren am 29. Juli drei tote und zwei vermisste Schafe gemeldet worden. Tags darauf hat das Land mit einer Entnahmeverordnung reagiert, die mit dem Tod des Tieres nun wieder aufgehoben wird.

"Wir gehen davon aus, dass der getötete Wolf für die Risse verantwortlich war", sagte der Wolfsbeauftragte des Landes, Hannes Üblagger, zur APA. DNA-Probe entnommen Das geschossene Tier - es handelt sich um einen Rüden - wird nun im Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien vermessen und auf seinen Ernährungszustand und mögliche Krankheiten hin untersucht. Zugleich wird eine DNA-Probe entnommen, um zu sehen, ob der Wolf schon einmal in Erscheinung getreten ist.