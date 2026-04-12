Wohnung in Salzburg in Vollbrand: Etliche Personen verletzt

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg hat in der Nacht auf Sonntag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei geführt. Eine Wohnung im sechsten Stock stand gegen 3 Uhr in Vollbrand. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Bewohner des Hauses evakuiert, teilte die Polizei mit. Neun Personen mussten von der Rettung an Ort und Stelle versorgt werden, einige wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand sowohl über das Stiegenhaus als auch über eine Drehleiter, kurz vor 4 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach der Reinigung und Belüftung des Gebäudes kehrten die Bewohner wieder ins Haus zurück.

Nach ersten Erhebungen wurden insgesamt zwölf Wohnungen durch den Brand sowie durch Löschmaßnahmen beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos.