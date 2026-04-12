Große Konto-Umstellung: Tausende Sparkassen-Kunden betroffen

Rechtlich zusammengelegt sind die Salzburger Sparkasse und die Erste Bank zwar schon seit ein paar Monaten, in ein paar Wochen - genauer gesagt am Pfingstwochenende Mitte Mai - kommt es jetzt aber zu einem Schritt, der wohl Tausende Kundinnen und Kunden betreffen wird: Die IT-Systeme werden zusammengelegt. Heißt: Sparkassen-Kunden bekommen neue Kontodaten .

Das berichtet unter anderem der ORF Salzburg. Kunden bekommen demnach eine neue IBAN, neue Kontonummer und Bankleitzahl. Die neue Bankomatkarte soll kostenlos bis Anfang Juni per Post verschickt werden.

Kann zu Einschränkungen kommen

Laut ORF sind die bisherigen Karten allerdings noch bis 30. August einsetzbar, danach werden sie deaktiviert. Der PIN-Code soll der gleich bleiben und automatisch übernommen werden. Die Erste Bank rät Kunden aber, alle wichtigen Stellen wie Arbeitgeber oder Vermieter über die Änderung zu informieren.