Feuerwehr und Hubschrauber bei Waldbrand in Werfen im Einsatz

In Werfen im Pongau sind am Donnerstagvormittag Feuerwehr und Polizeihubschrauber ausgerückt, um einen Waldbrand am Berg bei Stegenwald zu bekämpfen. Laut Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Lackner sind Latschen auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern in unwegsamem Gelände in Brand geraten. Ursache des Feuers könnte ein Gewitter in der Nacht gewesen sein, wird vermutet.

Wegen des Brandes im Bereich Bäreckrinne wurde um 9.50 Uhr der Sonderalarmplan Stufe zwei ausgelöst. Das Team eines Polizeihubschraubers führte Löschmaßnahmen aus der Luft durch, ein zweiter Polizeihubschrauber wurde zur Unterstützung angefordert. Es sollen auch noch Einsatzkräfte für Löscharbeiten auf den Berg geflogen werden. Bisher waren auch 31 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Werfen und St. Johann im Pongau und eine Drohne im Einsatz.

Zweiter Brand in wenigen Tagen

Erst am Dienstag war in Pfarrwerfen im Pongau am Raucheck auf rund 1.700 Meter Seehöhe ein Waldbrand ausgebrochen. Zunächst brannte ein rund 170 Quadratmeter großes Latschenfeld, das Feuer breitete sich in dem unzugänglichen Gelände aber rasch nach oben hin aus. Zwei Polizeihubschrauber haben mit Löschmaßnahmen aus der Luft die Feuerwehr unterstützt. „Brand aus“ konnte noch am Dienstagabend gegeben werden. Als Ursache wurde ebenfalls eine durchziehende Gewitterfront vermutet.