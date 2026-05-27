Verkehrsunfälle in Salzburg: Kind verletzt, Raserei auf der A 10
Ein 9-jähriger Bub ist am späten Dienstagnachmittag in Maria Alm bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Bub war zuvor aus einem Bus an einer Haltestelle der B 164 ausgestiegen und wollte anschließend vor dem stehenden Bus die Straße überqueren. Dabei soll ihn ein 31-jähriger Pkw-Lenker aus dem Pinzgau erfasst haben, der gerade an der Bushaltestelle vorbeifuhr. Das Kind erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Tauernklinikum Zell am See geflogen werden. Der Alkotest beim Fahrzeuglenker verlief negativ.
Alkohol im Spiel: Mofa-Lenker in Eugendorf verunfallt
Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 17 Uhr bei einem Kreisverkehr in Eugendorf im Flachgau. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen dort ein Lkw und ein Mofa zusammen. Der 29-jährige Mofa-Lenker aus dem Flachgau kam dabei zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu – er wurde ins UKH eingeliefert.
Ein anschließender Alkotest ergab bei ihm einen Wert von 0,98 Promille, weshalb er angezeigt wird. Der 34-jährige syrische Lkw-Fahrer blieb unverletzt; sein Alkotest verlief negativ.
Raserei auf der A 10: Fahrzeuge beschlagnahmt, Führerscheine weg
Gleich zwei extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen beschäftigten die Polizei am Dienstagabend auf der A 10 im Lungauer Gemeindegebiet von Zederhaus. Ein 43-jähriger kroatischer Staatsbürger soll mit 189 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen worden sein. Kurz darauf wurde eine 42-jährige Kroatin mit 186 km/h geblitzt. Beide Fahrzeuge wurden vorläufig beschlagnahmt, die Führerscheine der Lenker eingezogen. Beide werden angezeigt.
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