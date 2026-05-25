Pinzgau: Pferd geht durch – zwei Verletzte bei Kutschenunfall

Bei einem Kutschenunfall in Piesendorf im Pinzgau sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei lenkte eine 20-jährige Lungauerin eine Einspännerkutsche auf einem Reitplatz.

Nach Angaben der Kutscherin scheute das vor die Kutsche gespannte Pferd ohne ersichtlichen Grund, es schlug aus und ging durch. Das Gespann kollidierte mit einer hölzernen Begrenzung, wodurch die Frau und ihr 28-jähriger Mitfahrer aus dem Pinzgau aus der Kutsche geschleudert wurden, wie die APA berichtet.

Kutsche kippte um und verletzte Personen

Ersten Informationen des Roten Kreuzes zufolge ist die Kutsche umgekippt. Dabei erlitt eine Person schwere und eine Person leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Im Einsatz waren ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber Alpin Heli 6.